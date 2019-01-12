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14 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит пульмонолог Лидия Тараленко
— Кто переносит пневмонию тяжело?
— Маленькие дети, у которых еще не сформировались полностью бронхиальное дерево и легкие, а также пожилые люди, — рассказывает врач-пульмонолог высшей категории пульмонологического отделения Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Лидия Тараленко. — Тяжело протекает пневмония у тех, кто вынужден лежать или ограничен в движении: из-за сниженного кашлевого рефлекса и дыхательного объема они хуже откашливают мокроту. Сложно бороться с пневмонией людям, страдающим хроническими заболеваниями, — бронхитом, бронхиальной астмой, ХОЗЛ (хроническим обструктивным заболеванием легких), а также имеющим ревматологические проблемы или сахарный диабет. Обычно тяжело переносят болезнь и пациенты, злоупотребляющие курением и алкоголем.
— Что делать, если кашель затянулся?
— Когда после ОРВИ, бронхита или пневмонии он длится больше трех недель, нужно проконсультироваться у пульмонолога. Такой кашель может перейти в хроническую форму. К нам нередко обращаются пациенты, которые кашляют месяцами, а иногда годами. Часто причина кроется в бронхиальной астме или рефлюксной болезни, когда из желудка кислое содержимое забрасывается в пищевод, раздражая его слизистую и вызывая приступ кашля.
Как лечится воспаление легких? Зачем при вирусной пневмонии назначают антибиотики? Чем опасно для дыхательных путей курение? Можно ли вылечить сухой кашель с помощью народных рецептов?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 14 января, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит пульмонолог Лидия Владимировна Тараленко.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 24 января
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