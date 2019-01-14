В США собираются лечить депрессию электричеством: что делать, чтобы избежать невроза

Здоровье

О том, что психические расстройства, в том числе депрессию, можно лечить с помощью малых электрических импульсов, сообщили нейробиологи Калифорнийского университета.

Исследователи утверждают, что процедура абсолютно безболезненная: слабый ток поступает через прикрепленные к голове электроды и воздействует на определенные зоны мозга (префронтальную кору). В течение часа благодаря импульсам кардинально меняется эмоциональный настрой пациентов — улучшается настроение, уходят нервозность и перевозбуждение. Медики намерены использовать метод в лечении пациентов с психическими нарушениями.

Что думают о методе наши специалисты?

— Стимуляция мозга малыми электрическими импульсами используется давно, однако эффективность метода невелика, — говорит опытный невролог кандидат медицинских наук Татьяна Майкова. — Например, в США выпускают приборы, которые с помощью электростимуляции якобы снимают головную боль. Но выяснилось, что эффект от такой процедуры не превышает 30 процентов. Известно, что более мощные импульсы действительно дают результат при лечении депрессии и других психических расстройств: они «сбивают» патологические настройки мозга, после чего он перенастраивается и начинает работать правильно. Однако применять этот метод опасаются даже в стационаре. Трудно предугадать, как на электрошок отреагирует организм пациента. Я же всегда рекомендую людям, склонным к депрессивному состоянию, прежде всего пересмотреть свой режим дня.

Как избежать невроза

Важно высыпаться, причем «сонный» ритуал начинать в 22:00, чтобы через 30—40 минут уже уснуть.

Предусмотреть время для пешей прогулки — не менее часа активной ходьбы.

Делать зарядку, но не перегружать себя в тренажерном зале.

Не переедать вечером, чтобы сон был полноценным.

Отказаться от ярких светящихся экранов гаджетов, особенно вечером: свет перевозбуждает нервную систему.

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