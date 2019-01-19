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Здоровье

21 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит иммунолог Олег Назар

16:30 19 января 2019   195
докторский чемоданчик
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

— Какие продукты зимой улучшат работу иммунной системы?

— Иммунитет «любит» животный и растительный белки, — отвечает директор Киевского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины Олег Назар. — Аминокислоты идут на постройку собственных антител, интерферона. Питание, лишенное белка, может привести к формированию иммунной недостаточности. Для хорошей работы иммунной системы необходимы острые специи и пряности. Все виды перца, лук, чеснок, гвоздика, имбирь раздражают слизистую оболочку, усиливают кровообращение, тонизируют. В холода хорошо пить глинтвейн: подогретое вино со специями — гвоздикой, корицей — мягко стимулирует работу иммунной системы.

— Как заподозрить, что возникли проблемы с иммунитетом?

— Ослабленный иммунитет не реагирует на врагов, поэтому человек может болеть без температуры. Иногда она повышена незначительно, причем может подниматься с утра, а к вечеру снижаться, хотя бывает и наоборот. Еще на фоне сниженного иммунитета человека одолевает постоянная немотивированная слабость, сонливость, утренняя разбитость. О слабом иммунитете говорит и боль в суставах. Она возникает из-за воспалительного процесса на слизистой носоглотки (ринита, тонзиллита, гайморита). Как только с инфекцией справились, суставы перестают болеть.

Когда нужно обращаться к иммунологу? Какие обследования выявляют нарушения иммунитета? Как сказывается на иммунной системе рацион, лишенный белка?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 21 января, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит иммунолог Олег Владимирович Назар.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 31 января

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