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21 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит иммунолог Олег Назар
— Какие продукты зимой улучшат работу иммунной системы?
— Иммунитет «любит» животный и растительный белки, — отвечает директор Киевского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины Олег Назар. — Аминокислоты идут на постройку собственных антител, интерферона. Питание, лишенное белка, может привести к формированию иммунной недостаточности. Для хорошей работы иммунной системы необходимы острые специи и пряности. Все виды перца, лук, чеснок, гвоздика, имбирь раздражают слизистую оболочку, усиливают кровообращение, тонизируют. В холода хорошо пить глинтвейн: подогретое вино со специями — гвоздикой, корицей — мягко стимулирует работу иммунной системы.
— Как заподозрить, что возникли проблемы с иммунитетом?
— Ослабленный иммунитет не реагирует на врагов, поэтому человек может болеть без температуры. Иногда она повышена незначительно, причем может подниматься с утра, а к вечеру снижаться, хотя бывает и наоборот. Еще на фоне сниженного иммунитета человека одолевает постоянная немотивированная слабость, сонливость, утренняя разбитость. О слабом иммунитете говорит и боль в суставах. Она возникает из-за воспалительного процесса на слизистой носоглотки (ринита, тонзиллита, гайморита). Как только с инфекцией справились, суставы перестают болеть.
Когда нужно обращаться к иммунологу? Какие обследования выявляют нарушения иммунитета? Как сказывается на иммунной системе рацион, лишенный белка?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 21 января, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит иммунолог Олег Владимирович Назар.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 31 января
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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