Происшествия

В Одессе устроили стрельбу во дворе жилого дома (фото)

В четверг, 31 января, в доме по проспекту Свободы, что в Киевском районе Одессы, раздалась стрельба. Перепуганные местные жители позвонили на спецлинию «102». На место происшествия прибыли патрульные, которые обнаружили виновника и изъяли у него ружье, сообщили в управлении патрульной полиции.

Также обнаружено около 40 отстрелянных гильз. К счастью, во время стрельбы никто не пострадал.

По месту жительства подозреваемого найдены заготовки для изготовления самодельных патронов и большое количество пороха.

Разрешения на оружие у 48-летнего мужчины нет.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа для установления обстоятельств дела. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

«Любителя пострелять» выявили и в Великомихайловском районе Одесской области. Здесь полицейские изъяли оружие, которое незаконно хранил дома 36-летний местный житель.

«В ходе проведения санкционированного обыска в подвале гаража домовладения указанного гражданина обнаружен обрез гладкоствольного охотничьего ружья 16-го калибра и патроны к нему, — сообщили в региональном главке Нацполиции. - Мужчина пояснил, что обрез и патроны он нашел в начале декабря минувшего года на околице села — и оставил себе для отпугивания хищных зверей».

Изъятые предметы направлены на экспертизу. После получения ее результатов будет принято решение относительно ответственности гражданина. По данному факту открыто уголовное производство ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК Украины.

Стрельба в Одессе становится обычным делом. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе на детском дне рождения, которую устроил пьяный мужчина, пытавшийся попасть в кафе.

Несколькими днями ранее в Одессе в течение нескольких часов произошли две стрельбы, пострадали люди.

А 30 января в Николаеве мужчина расстрелял из карабина супружескую пару из Одессы прямо возле здания суда. Двойное убийство в Николаеве было снято уличными камерами видеонаблюдения. Позже стало известно, что николаевский стрелок был должен своим жертвам 40 тысяч долларов.

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