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Происшествия

На Донбассе обвалилась крыша многоквартирного дома: фото с места ЧП

9:09 6 февраля 2019   350
дом обвал
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в селе Сычанское Марковского района рухнула крыша в двухэтажном жилом доме. Случилось это вечером 5 февраля, около 20.00.

От обрушения крыши пострадало восьмиквартирное здание. Из дома были эвакуированы 11 жителей. Среди жильцов обошлось без травм и ранений. Дом взят под охрану сотрудниками полиции.

дом

Причины чрезвычайного происшествия выясняются, но учитывая количество выпавшего снега, не исключено, что к обвалу привели скопившиеся на крыше сугробы.

Напомним, ранее в Харькове под тяжестью снега рухнула крыша в гаражном кооперативе. Под завалами оказался автомобиль с водителем и двое стоявших под навесом мужчин.

В Полтаве глыбы льда и снежные заносы также привели к обрушению крыш: пострадали старый ледовый каток и многоквартирный жилой дом,

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