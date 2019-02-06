Происшествия

На Донбассе обвалилась крыша многоквартирного дома: фото с места ЧП

На Донбассе в селе Сычанское Марковского района рухнула крыша в двухэтажном жилом доме. Случилось это вечером 5 февраля, около 20.00.

От обрушения крыши пострадало восьмиквартирное здание. Из дома были эвакуированы 11 жителей. Среди жильцов обошлось без травм и ранений. Дом взят под охрану сотрудниками полиции.

Причины чрезвычайного происшествия выясняются, но учитывая количество выпавшего снега, не исключено, что к обвалу привели скопившиеся на крыше сугробы.

Напомним, ранее в Харькове под тяжестью снега рухнула крыша в гаражном кооперативе. Под завалами оказался автомобиль с водителем и двое стоявших под навесом мужчин.

В Полтаве глыбы льда и снежные заносы также привели к обрушению крыш: пострадали старый ледовый каток и многоквартирный жилой дом,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter