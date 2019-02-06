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На Донбассе обвалилась крыша многоквартирного дома: фото с места ЧП
На Донбассе в селе Сычанское Марковского района рухнула крыша в двухэтажном жилом доме. Случилось это вечером 5 февраля, около 20.00.
От обрушения крыши пострадало восьмиквартирное здание. Из дома были эвакуированы 11 жителей. Среди жильцов обошлось без травм и ранений. Дом взят под охрану сотрудниками полиции.
Причины чрезвычайного происшествия выясняются, но учитывая количество выпавшего снега, не исключено, что к обвалу привели скопившиеся на крыше сугробы.
Напомним, ранее в Харькове под тяжестью снега рухнула крыша в гаражном кооперативе. Под завалами оказался автомобиль с водителем и двое стоявших под навесом мужчин.
В Полтаве глыбы льда и снежные заносы также привели к обрушению крыш: пострадали старый ледовый каток и многоквартирный жилой дом,
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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