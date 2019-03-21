Политика

Платят даже в рублях: сколько кандидаты в президенты Украины потратили на рекламу в Facebook

Движение «Честно» обнародовало расценки, которые штабы каниддатов, а президенты Украины заплатили за рекламу.

«Например, только одно сообщение от страницы „Я за Тимошенко — фанклуб“ прорекламировали на сумму между 10−50 тысяч долларов», — говорится в сообщении движения в Facebook.

В то же время, на официальной странице Тимошенко бюджеты скромнее — от 1 до 5000 долларов.

«Иногда кандидаты больше вкладываются в антирекламу конкурентов. Например, самый дорогой пост на странице Александра Вилкула посвящен критике Порошенко. За него заплатили от 500 до 999 долларов. Все остальные сообщения на его странице дешевле» — говорится в сообщении «Честно».

Значительные объемы рекламы также у кандидата в президенты Украины Юрия Деревянко. Часть сообщений стоила ему от 1 до 5000 долларов. Аналогичные по цене сообщения есть и от страницы «Порошенко2019».

А вот кандидат в президенты Инна Богословская или кто-то от ее имени платит за рекламу в российских рублях.

«В некоторых случаях Facebook уже даже начал обнародовать информацию о том, кто платит за рекламу. Так, в случае с официальной страницей Тимошенко рекламу оплачивает ООО „Современные рекламные решения“» — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 20 марта в социальной сети Facebook была остановлена вся политическая реклама, заказчики которой не прошли установленную администраторами сети процедуру верификации. Таким образом соцсеть будет бороться с влиянием на умы избирателей из-за рубежа.

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