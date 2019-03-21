Здоровье

Где в Киеве 22–31 марта можно бесплатно сделать флюорографию: названы адреса

Обследования, которые предлагают всем желающим пройти в Киеве на передвижном флюорографе, приурочены ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта), сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Людям предоставляется бесплатная возможность проверить свои легкие, что позволяет на ранних стадиях выявить туберкулез (это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем) и патологии грудной клетки. А наличие затяжного кашля (более двух недель), повышение температуры, потеря аппетита, резкое снижение массы тела должно насторожить больного. В этом случае медики советуют немедля обращаться к семейному доктору и сдать анализы, чтобы исключить диагноз «туберкулез». Специалисты напоминают, важно обнаружить болезнь на ранних ее стадиях, тогда вовремя назначенное лечение является залогом успешного выздоровления.

Киевляне и гости столицы могут выбрать любую из представленных локаций:

22 марта — Амбулатория № 3 ЦПМСП № 3 (Днепровский район), улица Бойченко, 4а;

23 марта — Амбулатория № 6 ЦПМСП № 2 (Оболонский район), улица Днепроводская, 13/1;

24 марта -Амбулатория № 5 ЦПМСП № 3 (Деснянский район), улица Волкова, 16;

27 марта — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район) — Киевская городская тублечебница № 1 с диспансерным отделением;

28 марта — Амбулатория № 5 ЦПМСП № 2 (Соломенский район), бульвар В. Гавела, 7в;

29 марта — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — Киевский городской противотуберкулезный диспансер (КГПТД) № 1;

30 марта — Амбулатория № 11 ЦПМСП (Голосеевский район), улица Пироговский шлях (Краснознаменная), 148;

31 марта — Амбулатория ЦПМСП № 2 (Дарницкий район), улица Дяченко, 12.

Напомним, что Всемирный день борьбы с туберкулезом учрежден с 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. Событие приурочено к 100-летию открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. С 1998 года дата получила официальную поддержку ООН.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала, что может заменить флюорографию.

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