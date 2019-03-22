25 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит нейрохирург Сергей Дыбкалюк

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Человеку, у которого часто болит голова, возникают головокружения, приступы удушья, плохо снижается высокое давление, ухудшается зрение, нужно проверить сосуды шеи, в частности позвоночные артерии, — рассказывает нейрохирург, доцент кафедры ортопедии и травматологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Сергей Дыбкалюк. — Из-за их ущемления происходит обкрадывание головного мозга, поражается его ствол, ответственный за дыхание, сердцебиение и другие жизненно важные функции. Перебои с питанием мозга могут проявляться самыми разными нарушениями — тяжелым инсультом, приступами эпилепсии, обострением бронхиальной астмы, патологиями сердца.

— Всегда ли при таких нарушениях нужна операция?

— Отнюдь. Одним помогают упражнения, укрепляющие и расслабляющие опорно-двигательный аппарат, регулярное посещение бани или сауны, контрастный душ, плавание в бассейне. Другим — длительные прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, легкий массаж воротниковой зоны: поглаживание, растирание. Полезны пилатес, йога, различные виды аэробики. Если улучшения нет или оно незначительное, пробуем иглорефлексотерапию, профессиональный массаж. Очень эффективны медикаментозные блокады, снимающие спазмы мышц шеи. И лишь когда ничего не помогает, проводим хирургическое лечение.



Кому чаще угрожает защемление позвоночной артерии и как его лечить? При каких заболеваниях нужно проверить сосуды шеи? Как обнаружить причину боли в спине? Что делать, если болит рука или нога? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 25 марта, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит нейрохирург кандидат медицинских наук Сергей Витальевич Дыбкалюк. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 4 апреля

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