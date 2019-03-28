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1 апреля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург-онколог Николай Аникусько
— Почему рост опухоли в молочной железе трудно заметить?
— Молочная железа — эрогенный орган, но внутри него нет нервных окончаний: иннервация только поверхностная, — рассказывает заведующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологического центра Николай Аникусько. — И опухоль растет, никак себя не проявляя. Поэтому нужно ежемесячно проводить самообследование дома и не пропускать скрининговый осмотр у специалиста. Это должно стать такой же привычкой, как чистить зубы и мыть руки после посещения туалета.
— Как часто нужно посещать специалиста?
— С 20 до 30 лет осмотр маммолога или гинеколога, который занимается патологией молочной железы, должен быть раз в два-три года. Женщинам, которым от 30 до 40 лет, посещать специалиста следует каждый год и раз в один-два года проверять состояние молочных желез на УЗИ. Чем старше женщина, тем более тщательно она должна обследоваться, ведь после 40, а особенно 45 лет заболеваемость раком начинает расти. В этом возрасте нужно каждые два года проходить маммографию. Пик заболеваемости приходится на период 55—65 лет.
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В каких случаях проводятся операции, сохраняющие молочную железу? Можно ли одновременно с удалением железы сделать ее пластику? Как часто нужно проверяться после операции? Чем опасны доброкачественные патологии молочной железы?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 1 апреля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург-онколог Николай Федорович Аникусько.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 11 апреля
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