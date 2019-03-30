Политика

... И тишина: на выдумки хитра не только голь (фото)

Кандидаты в президенты в большинстве своем, ясное дело, люди не бедные. Так что о «голи», как таковой, речь не идет. Скорее — об изощренных технологиях, примененных в самый канун выборов, в так называемый «день тишины», в Одесском регионе. В частности.

Кандидаты от различных политических сил заранее заготовили и нынче реализовали всевозможные борды с абсолютно прозрачными «намеками». Говоря проще, с завуалированной рекламой тех или иных своих предвыборных слоганов.

«Билборды имеют определенную цветовую гамму, стилистику и шрифты, которые использовались разными кандидатами в Президенты во время агитационной кампании, так что избирателю нетрудно догадаться, на кого именно „намекает“ тот или иной борд», — отмечают в Одесской региональной организации Всеукраинской сети ОПОРА.

Как отмечает эксперт названной сети Анастасия Матвиенко, день тишины существует для того, чтобы у избирателей была возможность отдохнуть от агитации кандидатов и сделать свой окончательный выбор.

«Что касается так называемых „обезличенных“ бордов, то указанные материалы не содержат прямого призыва голосовать или фамилий кандидатов, — отмечает Матвиенко. — В то же время символика, цвета и слоганы остаются узнаваемыми для избирателей. Это является манипуляцией со стороны кандидатов, хотя именно кандидаты должны были бы консолидированно воздержаться от таких действий и в полной мере соблюсти требования дня тишины».

Напомним, что согласно Закону Украины «О выборах Президента Украины», предвыборная агитация начинается кандидатом на пост Президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Выборы в Украине состоятся в это воскресенье, 31 марта.

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