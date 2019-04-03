8 апреля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гематолог Татьяна Перехрестенко

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Даже по результатам самого простого — общего анализа крови — можно многое узнать о состоянии пациента, — рассказывает гематолог доктор медицинских наук ведущий научный сотрудник Института гематологии и трансфузиологии НАМН Украины Татьяна Перехрестенко. — Изменения показателей указывают на заболевание крови или неполадки в каком-либо органе или системе, ведь кровь реагирует на все, что происходит в организме. Очень важно число лейкоцитов. Опасно, если оно снижено или повышено. Это может быть проявлением бактериальной или вирусной инфекции, аутоиммунного расстройства, а также позволяет заподозрить серьезное злокачественное заболевание крови, например, лейкоз.

А сниженное количество тромбоцитов (тромбоцитопения) связано как с аутоиммунным заболеванием, так и с инфекциями. Может возникать после приема антибиотиков или других лекарств или быть следствием вирусных гепатитов. Таким образом организм иногда дает сигнал о серьезном заболевании системы крови — онкологическом, аутоиммунном.

— Что отображает биохимический анализ крови?

— Работу печени, почек и других органов. Если в анализе высокий билирубин, повышено содержание печеночных ферментов, то пациенту стоит углубленно обследоваться и провериться на вирусные гепатиты. А повышенные показатели креатинина и мочевины позволяют заподозрить проблемы с почками, которые, в свою очередь, могут привести к анемии.

Как часто нужно сдавать анализы крови? О чем говорят их показатели? Что значит повышенная цифра СОЭ? Какие причины приводят к снижению гемоглобина? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 8 апреля, с 10:00 до 11:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гематолог доктор медицинских наук Татьяна Петровна Перехрестенко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 18 апреля



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