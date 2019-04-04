Боевики "ДНР" снесли мраморную композицию в центре Донецка (фото)

Украина

Об этом «ФАКТАМ» сообщили возмущенные горожане.

«Как напоминание о хрупкости бытия в Донецке… Исчезла мраморная композиция — подарок городу в честь десятилетия System Capital Management (100% акций холдинга SKM принадлежат олигарху Ринату Ахметову. — Авт.), которая была установлена напротив драмтеатра (в 2010 году. — Авт.). Вместо этого из раскрашенного камня выложили местный флаг», — прокомментировал в соцсетях дончанин.

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«Молодой республике нужны стройматериалы», — с горечью отреагировали на новость жители оккупированного города.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пункт пропуска «Гнутово» с 5 по 7 апреля будет закрыт на реконструкцию, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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