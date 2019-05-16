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20 мая на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит педиатр Антон Асонов
— При ротавирусной инфекции, кроме высокой температуры и рвоты, которая часто бывает многократной, малыша беспокоят боль в животе, вздутие, понос, — объясняет педиатр, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Антон Асонов. — Чем младше ребенок, тем сильнее выражен кишечный синдром. Он опасен тем, что вместе с рвотными массами и жидким стулом ребенок теряет много жидкости. Свою лепту в обезвоживание вносит и высокая температура.
— Что можно сделать до прихода врача?
— Чтобы предупредить обезвоживание, нужно стараться максимально напоить ребенка. Если под рукой нет специальных растворов (они продаются в аптеке как средства для оральной регидратации), подойдет питьевая вода комнатной температуры. Питье советую немного подсластить: организму как источник энергии нужна глюкоза. Старшим детям можно дать некрепкий чай с сахаром, компот, узвар.
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— Какие еще инфекции угрожают детям?
— Наступает корь, «оживилась» ветряная оспа. Многие родители считают эту инфекцию довольно безобидной, но у старших детей, особенно школьников, возможны грозные осложнения — воспаление головного мозга (энцефалит) и менингит. Родители должны обращать внимание на любые высыпания, особенно те, которые появились на волосистой части головы и зудят. Кстати, защититься от ветряной оспы также можно с помощью прививки.
Какие анализы подтверждают ротавирусную инфекцию? До какого возраста можно прививать детей от ветряной оспы? Как обезопасить ребенка во время отдыха на море? Чем снять отек после укуса пчелы или осы?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 20 мая, с 10:00 до 11:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит педиатр кандидат медицинских наук Антон Алексеевич Асонов.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 30 мая
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине ввели бесплатную вакцинацию от кори для всех возрастных групп, в том числе и для взрослых.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.