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У Холодницкого завели дело на Порошенко: что об этом известно
Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Как сообщили в ведомстве, расследование началось после встречи руководителя САП Назара Холодницкого и бывшего владельца компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, которого в Украине подозревают в хищениях через незаконные схемы на рынке электроэнергии.
«По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов, руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%», принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.
В расследовании фигурируют должностные лица компании «Центрэнерго» и Фонда госимущества Украины.
В заявлении отмечается, что «должностные лица и члены наблюдательного совета „Центрэнерго“ совместно с должностными лицами Фонда госимущества и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета „Центрэнерго“ с целью хищения средств, контрольный пакет акций которого принадлежит государству».
В САП отмечают, что по утверждению Крючкова, совместные действия этой группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
В результатом этих действий имущество «Центрэнерго» было приватизировано. При этом средства в сумме более 6 млрд. гривен, которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные фирмы в течение 2016−2018 годов.
Также расследуется деятельность должностных лиц «Центрэнерго» при закупке угля. В заявлении САП отмечается, что должностные лица ОАО «Центрэнерго» по предварительному сговору с поставщиками угля ООО «Укрвуглетрейдинг», ООО «Шахтарськтранс» и другими закупали уголь на общую сумму около 170 млн. гривен по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия.
Речь также идет о незаконной передаче имущества ряду фирм.
Отметим, это не первое производство, в котором фигурирует бывший президент. Как сообщали «ФАКТЫ», экс-первый замглавы администрации Януковича Андрей Портнов, вернувшийся в Украину, заявил, что направил в Государственное бюро расследований заявление, в котором пятый президент Петр Порошенко обвиняется в попытке захвата власти и превышении служебных полномочий.
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