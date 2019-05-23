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27 мая на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматоонколог Ирина Сидоренко
— Какие излюбленные места у меланомы?
— Их трудно назвать, потому что приходится сталкиваться с самыми неожиданными случаями, — говорит руководитель Центра диагностики родинок и рака кожи Института дерматокосметологии доктора Богомолец Ирина Сидоренко. — Например, недавно в клинику обратилась 70-летняя женщина, у которой на животе был врожденный невус (доброкачественное образование, похожее на темную выпуклую родинку). Пациентка утверждает, что время от времени показывалась дерматологу. А сейчас невус превратился в меланому.
— Часто ли происходит перерождение?
— Например, кератомы практически не перерождаются. Это поверхностные образования. Они могут сами слущиваться, теряя ороговевший слой. Но ни в коем случае нельзя их сдирать, травмировать. Удалить надо кожное образование, которое находится в «неудобном» месте: на шее (если человек носит цепочку) или в области талии, где родинку задевает ремень. Мы постоянно говорим о симптомах перерождения родинки (это асимметрия, неровные края, изменение цвета, кровоточивость и другие). В Международный день меланомы, который проводился 10 мая, только специалисты нашего института бесплатно проконсультировали 888 пациентов и обнаружили у двух человек меланому, а у 32 — рак кожи. Им рекомендовано срочно обратиться к онкологам.
Как отличить обычную родинку от опасной? Как избавиться от папиллом? Часто ли надо обновлять карту родинок?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 27 мая, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматоонколог Ирина Ивановна Сидоренко.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 6 июня
Ранее «ФАКТЫ» называли шесть признаков перерождения родинки, а также рассказывали, как надо наносить крем от солнца, чтобы защититься от рака кожи.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..