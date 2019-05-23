27 мая на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматоонколог Ирина Сидоренко

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Какие излюбленные места у меланомы?

— Их трудно назвать, потому что приходится сталкиваться с самыми неожиданными случаями, — говорит руководитель Центра диагностики родинок и рака кожи Института дерматокосметологии доктора Богомолец Ирина Сидоренко. — Например, недавно в клинику обратилась 70-летняя женщина, у которой на животе был врожденный невус (доброкачественное образование, похожее на темную выпуклую родинку). Пациентка утверждает, что время от времени показывалась дерматологу. А сейчас невус превратился в меланому.

— Часто ли происходит перерождение?

— Например, кератомы практически не перерождаются. Это поверхностные образования. Они могут сами слущиваться, теряя ороговевший слой. Но ни в коем случае нельзя их сдирать, травмировать. Удалить надо кожное образование, которое находится в «неудобном» месте: на шее (если человек носит цепочку) или в области талии, где родинку задевает ремень. Мы постоянно говорим о симптомах перерождения родинки (это асимметрия, неровные края, изменение цвета, кровоточивость и другие). В Международный день меланомы, который проводился 10 мая, только специалисты нашего института бесплатно проконсультировали 888 пациентов и обнаружили у двух человек меланому, а у 32 — рак кожи. Им рекомендовано срочно обратиться к онкологам.



Как отличить обычную родинку от опасной? Как избавиться от папиллом? Часто ли надо обновлять карту родинок? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 27 мая, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматоонколог Ирина Ивановна Сидоренко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 6 июня

Ранее «ФАКТЫ» называли шесть признаков перерождения родинки, а также рассказывали, как надо наносить крем от солнца, чтобы защититься от рака кожи.



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