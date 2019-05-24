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— Когда в начале 1990-х годов я окончил медицинский университет, меня оставили на кафедре заниматься наукой, — говорит основатель компании «Омнифарма» Олег Курченко из Киева. — Зарплата на кафедре тогда в пересчете на твердую валюту была меньше десяти долларов. Разве за эти деньги сможешь содержать семью? Не бросая научную работу, устроился по совместительству медицинским представителем (это самая низшая должность) в американскую фармацевтическую компанию. Чуть больше десяти лет я делал карьеру в международных компаниях. Дорос до управляющего бизнесом в крупной швейцарской фармацевтической фирме. Казалось бы, зачем что-либо менять в жизни, ведь от добра добра не ищут? Но после одного случая решил уйти с работы и начать собственный бизнес. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевских предпринимателях, которые наладили выпуск «умных» жалюзи, работающих по принципу солнечных батарей.

«Мы создали уже полтора десятка препаратов»

— Что конкретно подтолкнуло вас оставить высокую должность в швейцарской компании?

— В штаб-квартире компании я выступил с рядом идей по совершенствованию ее продукции, — продолжает Олег Курченко. — Руководство мне ответило, что на научный поиск и создание лекарственных препаратов компания выделяет два миллиарда долларов в год. Эти деньги получает исследовательское подразделение с большим штатом высококлассных специалистов, которое находится в Швейцарии. Так что мне в Украине нечего соваться в эти вопросы. Мое дело — продавать то, что создали другие. Я врач по образованию, защитил диссертацию по медицине, человек творческий, имею наклонности к научному поиску. Поэтому такой ответ руководства меня, признаться, задел. Тогда и пришла мысль реализовать cвой творческий потенциал в собственном бизнесе.

Кстати, работа в представительствах международных фармацевтических компаний стала для меня школой цивилизованного ведения дела — когда бизнес делается честно, платятся все положенные налоги и при этом фирма зарабатывает весомую прибыль. Так что те десять лет были для меня золотым временем. Без приобретенных опыта и знаний мне многое бы не удалось, когда рискнул открыть собственный бизнес.

— Вы занялись созданием медицинских средств?

— Да, но не сразу. Вначале нужно было заработать стартовый капитал. Я собрал команду и открыл фирму, предложившую западным фармацевтическим компаниям продвижение на украинский рынок их второстепенных препаратов. Тут следует пояснить, что у каждой из этих компаний есть препараты, которые условно можно назвать «любимчики». Они в приоритете, в их раскрутку вкладываются крупные средства, привлекается труд большого количества людей. Но есть в номенклатуре и продукты-«пасынки». Это, как правило, давно выпускающиеся, несколько устаревшие препараты. На их продвижение недостает денег и сил. Мы предложили нескольким американским и европейским компаниям доверить нам продвижение их неприоритетной продукции. За пару лет нам удалось удвоить, а то и утроить ее продажу на украинском рынке.

Мы заработали стартовый капитал и приступили к реализации моих идей. «Первенцем» был белый уголь (диоксид кремния). Наукой доказано, что он в сотни (!) раз более эффективен, чем черный уголь. На тот момент (десять лет назад) выпускался в виде порошка, геля, саше (в одноразовых пакетиках). Не вызывает сомнений, что для потребителей удобнее пользоваться сорбентом в таблетках. Однако получить из легкого, как мельчайшая пыль, диоксида кремния таблетки очень непросто. Нам это удалось первым в мире.

— Для этого вы создали лабораторию, оснащенную по последнему слову техники?

— Нет, это было бы нерационально. В Украине около 100 фармацевтических предприятий, сертифицированных по европейским стандартам (они весьма строги). Мы выбрали одну из этих фабрик — современную, построенную в 2000-х годах. Там классная лаборатория, работают высококвалифицированные специалисты, в том числе отлично знающие свое дело технологи (для массового производства их работа очень важна). Мы объяснили, какой продукт хотим получить, и они отлично справились с поставленной нами задачей.

На сегодняшний день в номенклатуре нашей продукции порядка полутора десятков препаратов (идея половины из них принадлежит мне). Все они были созданы по такой же бизнес-модели, что и белый уголь в таблетках: мы генерируем идеи, ученые и технологи их реализуют при нашем участии. Очень важно при этом четко, до подробной детализации сформулировать исполнителям, какой продукт мы хотим увидеть в итоге.

Некоторые идеи новых препаратов, что называется, лежат на поверхности. Однако до нас их не замечали. Один из самых показательных примеров — успокоительные средства на основе лекарственной травы валерианы. В знаменитом среди медиков советском справочнике по фармакологии Машковского (которому более полувека), рекомендуется, чтобы доза валерианы в препаратах составляла 20 миллиграммов. Тогда как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), основываясь на выводах мировой науки, утверждает: валериана эффективна в концентрации 300 миллиграммов. Несмотря на это, на постсоветском пространстве до сих пор выпускают таблетки на основе валерианы в концентрации, рекомендованной справочником Машковского. Мы наладили выпуск препарата в соответствии с рекомендациями ВОЗ — с концентрацией 300 миллиграммов.

Олег Курченко: «Самый большой и важный плюс Соглашения об ассоциации с ЕС в том, что украинским фирмам не нужно платить пошлину при ввозе своих товаров в страны Европейского союза»

— Украина в числе 25 стран мира, жители которых, по мнению ВОЗ, не получают с продуктами питания и питьем достаточное количество йода, — продолжает Олег Курченко. — Это касается всех регионов нашего государства. Нехватка йода может привести к умственной отсталости у детей и заболеваниям щитовидной железы у взрослых. Неудивительно, что у нас официально зарегистрировано около трех миллионов человек, страдающих болезнями щитовидки. Кстати, первой в мире программу насыщения рациона своих граждан йодом ввела Швейцария еще 100 лет назад. По ее пути пошли многие другие страны — там йодируются питьевая вода, соль, хлеб… В Украине подобной программы до сих пор нет. Вот мы и решили создать современные препараты для лечения и профилактики заболеваний щитовидной железы. Выпустили лекарственное средство на основе экстракта лапчатки белой. О целебных свойствах растения известно уже несколько столетий, но в фармакологии оно пока используется недостаточно широко.

Для профилактики заболеваний щитовидной железы мы создали средство, которое содержит не только йод, но и селен. Дело в том, что, по данным современных исследований, йод приносит не только пользу, но может и вредить здоровью. Если же добавить к нему селен, то негативных побочных эффектов от йода не будет.

Сейчас в нашей фирме целая группа творчески мыслящих людей, которые наравне со мной придумывают новые препараты. Мы анализируем новейшие исследования ученых, ездим на мировые конгрессы, общаемся там с ведущими в мире специалистами, слушаем по Интернету видеолекции светил медицины и фармакологии.

«В Арабские Эмираты продаем средство от… похмельного синдрома»

— Экспортируете препараты вашей фирмы за рубеж?

— Да, реализуем их уже более чем в десяти странах, — рассказывает Олег Курченко. — Среди них развитые, в которых действуют жесткие правила допуска на рынок лекарственных средств. Например, Объединенные Арабские Эмираты. Их контролирующие органы более полутора лет изучали нашу продукцию, условия ее производства, прежде чем выдать разрешительные документы. Кстати, среди препаратов, которые мы поставляем в Арабские Эмираты, есть сорбент, помогающий избавиться от… алкогольной интоксикации (похмельного синдрома). Мы удивились, когда нам сказали, что там найдутся потребители сорбента, ведь страна мусульманская. Оказалось, что в двух ее эмиратах алкоголь разрешен. Как нам пояснили, туда в выходные отправляется немалое количество людей, и по понедельникам они чувствуют себя не лучшим образом. Наш сорбент как раз то, что им нужно.

— А на рынки стран Европейского союза ваша фирма вышла?

— Мы реализуем свою продукцию в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Были первые пробные поставки в Испанию. Наши препараты сейчас проходят регистрацию контролирующими органами Германии и Италии.

Знаете, в нынешнее время модно ругать наши власти. Но я хочу сказать в их адрес слова благодарности: экспортный офис Министерства экономики Украины при поддержке вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе эффективно помогает предприятиям, которые продают свою продукцию за рубеж. Например, с помощью наших посольств организуются поездки делегаций украинских предпринимателей в различные страны мира. Эти деловые туры отлично продуманы — нам устраивают встречи именно с теми местными бизнесменами, в контактах с которыми мы заинтересованы.

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— Какие конкретно преимущества получило ваше предприятие от подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским союзом?

— Самый большой и важный плюс — украинским фирмам не нужно платить пошлину при ввозе своих товаров в страны Европейского союза. Если бы Украина не подписала Соглашение об ассоциации, то наша продукция стоила бы в Европе на 30 процентов дороже.

Также очень важно, что требования к качеству лекарственных средств в Евросоюзе очень строги. Мы это воспринимаем как благо, ведь, добиваясь соответствия продукции высочайшим стандартам качества, повышаем конкурентоспособность наших препаратов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о предпринимателе Сергее Тонконоженко, который заброшенный водоем в Киеве сумел превратить в место спортивной рыбалки и сейчас проводит там международный турнир по ловле форели.

Р. S. Интервью с Олегом Курченко подготовлено в рамках информационной кампании «Євроінтеграція: сила можливостей», которая осуществляется Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины при поддержке ЕС и проекта Association 4U.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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