А как же Линдеманн: Лободу заподозрили в новом романе (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода, которой приписывали роман с немецким музыкантом, лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, спровоцировала новые слухи о своей личной жизни. Теперь в сети заговорили о тайных отношениях артистки с российским певцом Александром Реввой, более известным под сценическим именем Артур Пирожков.

Лобода опубликовала в Instagram провокационный ролик, в котором показала фрагмент своего выступления на сцене вместе с Александром. Видео начинается с поцелуя звезд. После чего Ревва осыпал Светлану комплиментами и заговорил о любви.

«Эта любовь» будет скоро в вашем городе — Нижний Новгород. И огромный стадион будет реветь и танцевать под наши треки! Мы так этого ждем! 16 июля!", — так анонсировала Лобода свои новые концерты в России.

Поклонники певицы увидели в ролике не только призыв приходить на выступления, но и решили, что Лобода закрутила новый роман. Это они обсуждают в комментариях. «Кое-кто ревновать будет», «Короче говоря, любовь с первого взгляда», «А как же Линдеманн?», «Мужиков куча. Со всеми успевает, целоваться. Сердцеедка», «Тилль уже за ним едет», «Как же Тилль Линдеманн? А? Светлана?», — пишут они.

Впрочем, это уже не первые слухи об отношениях Реввы и Лободы. Роман им приписывали еще в 2017 году, когда они довольно часто появлялись вместе на вечеринках и вели себя, как пара — нежно обнимались на публике и целовали друг друга. Тогда Светлана назвала их отношения просто дружбой.

Кстати, Александр Ревва женат с 2007 года. С очаровательной супругой Анжеликой они воспитывают двух дочерей — Алису и Амели.

Напомним, Светлана Лобода не афиширует свою личную жизнь. Она сейчас не замужем. Воспитывает двух дочерей — Евангелину, которую родила от хореографа Андрея Царя, и годовалую Тильду, отца которой скрывает. СМИ предполагают, что отцом девочки может быть немецкий рокер Тилль Линдеманн, с которым певице приписывают роман уже несколько лет. Недавно он сделал загадочный подарок Тильде на день рождения. А Светлана побывала на его концертах в Германии.

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