Комфорт и проходимость: названы самые надежные и проблемные подержанные авто-«паркетники»

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Подержанные автомобили остаются популярными не только в Украине, но и во многих странах мира. Люди хотят сэкономить на покупке машины, и это вполне естественно. Ведь речь идет о немалых суммах. Для тех, кто не гонится за исключительно последними моделями, решающее значение имеет цена, надежность, стоимость обслуживания.

Популярный британский журнал What Car? регулярно проводит собственные исследования рынка подержанных автомобилей, основываясь на опросах их владельцев. Эти публикации вызывают огромный интерес и пользуются доверием у автомобилистов.

В мае издание составило два рейтинга: лучших и самых ненадежных подержанных SUV — спортивно-утилитарных автомобилей. В Украине такие машины часто называют «паркетниками» или «джипами». SUV обладают большой универсальностью в эксплуатации и способны выполнять различные задачи, в том числе не свойственные легковым автомобилям: перевозка большого числа пассажиров (как минивэны) или габаритных грузов (как универсалы), буксировка тяжелых прицепов (как пикапы), движение за пределами благоустроенных дорог (как внедорожники). Пассивная безопасность SUV, как правило, выше, чем у сравнимых по размерам легковых автомобилей.

Рейтинг самых надежных подержанных SUV по версии британского издания выглядит следующим образом:

Hyundai iX35 (2010−2015 года выпуска) — 10-е место

В Великобритании такой автомобиль можно купить за 7 575 долларов. 23 процента владельцев этого «паркетника» за последние 12 месяцев были вынуждены обращаться в автомастерскую. К счастью, это были мелкие проблемы, устранение которых обошлось в сумму не более 380 долларов. Чаще всего речь шла о ремонте электрики, не связанной с мотором, регулировкой развала схождения, балансировкой колес, заменой резины. Отмечается также, что Hyundai предоставляет пять лет гарантии на свои машины. Следовательно, если вы купили подержанный iX35 не старше указанного срока, ремонт в большинстве случаев будет покрыт южнокорейской компанией. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 88,3%.

BMW X5 (2011−2017 года выпуска) — 9-е место

Эту модель в Британии можно купить за 17 тысяч 680 долларов. Цена, конечно, не очень приятная, но уж больно эффектно выглядит X5. За последние 12 месяцев ремонт потребовался 28 процентам таких SUV. Впрочем, никаких серьезных проблем. Все та же электрика, не связанная с двигателем, замена резины, балансировка. Лишь немногим владельцам выставили счет на 950 долларов за более серьезный ремонт, проведение которого затянулось на неделю. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 89,1%.

Ford Kuga (2013-настоящее время) — 8-е место

Только 22 процента владельцев данной модели заявили о каких-то неполадках. Причем большинству из них расходы покрыла гарантия. Однако тем, кому не так повезло, пришлось выложить примерно 1 260 долларов за ремонт. В Британии Ford Kuga можно купить за 10 тысяч 850 долларов. Он относится к «паркетникам» среднего размера. Скоро ожидается появление в продаже новой модификации этой модели, поэтому цена на подержанные Ford Kuga снизится. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 90,8%.

BMW X1 (2009−2015 года выпуска) — 7-е место

Купить такой немецкий «паркетник» в Британии можно за 8 840 долларов. Он немного меньше BMW X5, но тоже вполне вместителен. Правда, ремонт потребовался 36 процентам таких авто за последние 12 месяцев. Некоторые счета достигали 1 890 долларов. Но в этих случаях речь шла о проблемах с двигателем. В остальных случаях ремонт требовался электрике и не был таким дорогим. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 91,8%.

Volkswagen Touareg (2010−2018 года выпуска) — 6-е место

Touareg, безусловно, хорош, а купить его можно за 6 300 долларов! И получить вместительный мощный автомобиль для семейных поездок. Не более 23 процентам таких машин потребовался за последние 12 месяцев ремонт. И он оказался сравнительно недорогим — до 380 долларов. Речь шла о коробке передач. Устранение проблемы заняло всего несколько часов. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 94,1%.

Honda CR-V (2012−2018 года выпуска) — 5-е место

На данный момент такой автомобиль можно купить за 10 тысяч 850 долларов. К концу года в автосалонах появится новая модификация этой популярной модели. Так что цена на подержанные Honda CR-V упадет. Всего 15 процентам таких «паркетников» за последние 12 месяцев понадобился ремонт. Владельцы говорят, что в большинстве случаев речь шла о проблемах с коробкой передач, аккумулятором или электрикой, не связанной с двигателем. Три четверти машин были отремонтированы бесплатно (гарантийный срок не вышел). Самый большой счет на оплату составил 630 долларов. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 94,6%.

Lexus RX (2009−2016 года выпуска) — 4-е место

Это Lexus, поэтому не стоит удивляться цене на подержанный автомобиль — 17 тысяч 700 долларов. Зато только 11 процентов RX за последние 12 месяцев пришлось показывать автомеханику. В подавляющем большинстве случаев барахлила электрика, не связанная с двигателем. Лишь несколько владельцев пожаловались на проблемы с аккумулятором и тормозами. Ремонт и наладка были выполнены за два-три часа, причем по гарантии. Незначительное число владельцев заплатили по счету до 1 260 долларов. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 95,4%.

Mitsubishi ASX (2010-настоящее время) — 3-е место

И снова автомобиль, созданный в Японии. Купить такую модель можно за 7 820 долларов. Ремонт потребовался только 10 процентам Mitsubishi ASX. Чаще всего это были проблемы с коробкой передач или аккумулятором. Сумма в счете не превышал 380 долларов. Вы спросите, почему тогда такая небольшая цена по сравнению с другими «паркетниками»? Модель выпускается уже девять лет без изменений. Она несколько устарела по современным стандартам. Так пишет What Car? и, тем не менее, определяет очень высокий коэффициент надежности — 96,3%.

Audi Q3 diesel (2011-настоящее время) — 2-е место

Немецкий автомобиль вклинился в ряды японских конкурентов. Это SUV премиум-класса средних размеров. Купить такую модель можно за 12 тысяч 600 долларов. Учитывая, что дизельные автомобили в странах ЕС начинают запрещать, цена в ближайшие месяцы снизится. Всего 9 процентов Q3 diesel за последний год попадали в автомастерскую. Проблемы возникали либо с тормозами, либо с электрикой, не связанной с двигателем. Сумма в счетах колебалась от 125 до 630 долларов. Примечательно, что такие же Audi Q3, но с бензиновым мотором, ремонтировали значительно чаще. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 96,5%.

Toyota RAV4 (2013−2018 года выпуска) — 1-е место

Вот мы и добрались до самого надежного «паркетника» в мире! Владельцы этой модели называют свой автомобиль пуленепробиваемым и имеют на это право. За последние 12 месяцев ни одному RAV4 не потребовался ремонт. Коэффициент надежности данной модели, по оценке What Car?, — 100%. Купить такой автомобиль можно за 12 тысяч 600 долларов.

Рейтинг самых ненадежных SUV оказался вот таким. Комментарии к нему не требуются:

10. Volkswagen Tiguan (2007−2016) — 76,8%

9. Nissan X-Trail (2007−2014) — 75,7%

8. Volvo XC90 (2002−2015) — 73,1%

7. Land Rover Freelander (2006−2014) — 72,4%

6. Hyundai Santa Fe (2006−2012) — 70,7%

5. Volvo XC70 (2007−2016) — 68,3%

4. Range Rover Evoque (2011−2019) — 67,0%

3. Land Rover Discovery (2004−2017) — 60,3%

2. Ford Kuga (2008−2012) — 44,2%

1. Range Rover (2002−2013) — 35,4%

Ранее британские эксперты назвали десятку самых ненадежных подержанных автомобилей, представленных на европейском рынке. Они также указали проблемы, которые возникают при эксплуатации этих машин.

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