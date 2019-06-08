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Боевики "ЛНР" поставляют дешевую водку в страны Евросоюза: СМИ узнали хитрую схему
В оккупированных районах Луганской области террористы «ЛНР» наладили масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции очень низкого качества.
Объемы производства фальсификата достаточные, чтобы обеспечивать не только внутренний рынок оккупированных районов, но и поставлять его за их пределы, пишет Белорусский партизан.
Так, поставки луганского фальсификата осуществляются по территории страны-агрессора, через Беларусь в страны ЕС. Данную деятельность курирует ФСБ РФ. В Беларуси эти поставки тоже имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов.
Так, в оккупированном Луганске продукция предприятия «ЛугаНова» на автомобильном грузовом транспорте отправляется через украинско-российскую границу в г. Смоленск, где товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат.
На территории России фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику «CRYSTAL-C Investment Limited». Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай.
Там контрабанда попадает на склады офшорной компании «LARKDALE CONSTRUCTION LLP».
Из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных пошлин. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что производство суррогатного алкоголя было поставлено на широкую ногу в цехе одного из предприятий в Николаеве. Как оказалось, для кустарного изготовления водки николаевские цеховики смешивали техническую воду из-под крана со спиртом.
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