Украина

Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда города Киева о продлении ареста бывшему главе Апелляционного суда АР Крым Валерию Чернобуку и его освободили из-под стражи. Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым.

«Только что Киевский апелляционный суд отменил постановление Голосеевского райсуда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему главе Апелляционного суда АР Крым, и, соответственно, он освобожден из-под стражи», — говорится в сообщении прокуратуры, передает УНН.

Позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года «Об увольнении судьи».

«Однако, в соответствии с ЗУ „О судоустройстве и статусе судей“ отменные постановления ВР Украины „Об увольнении судьи“ не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи. Решение вопроса об увольнении лица с должности судьи, в соответствии с действующим законодательством, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия. Аналогичная позиция высказана Верховным Судом…» — заявили в ведомстве.

Как писали «ФАКТЫ», Чорнобук был взят под стражу в начале ноября 2018 года Голосеевским районным судом Киева. Бывшего главу крымского Апелляционного суда подозревают в совершении действий, предусмотренных ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Впоследствии суд регулярно продлевал содержание Чорнобука под стражей.

Напомним, Чорнобук на момент оккупации Крыма Россией возглавлял Апелляционный суд АРК. Позже журналистам стало известно, что Чорнобук оказывал содействие переходу крымских судов на судопроизводство по законодательству России. На видео было зафиксировано, как Чорнобук читает крымским судьям лекцию о нормах Конституции РФ.

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