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- 15:37 Кандидат от «Слуги народа» по мажоритарке Богачев связан с Медведчуком, — Дубинский
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Кандидат от «Слуги народа» по мажоритарке Богачев связан с Медведчуком, — Дубинский
Александр Богачев, который планирует выдвигаться от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу № 83 с центром в городе Ивано-Франковск связан с председателем политсовета партии «Оппозиционный блок — За життя» Виктором Медведчуком. Об этом написал журналист и ведущий программы «Гроші» на канале «1+1» Александр Дубинский на своей странице в Facebooк.
«Оп-па, кажется, подписчики поймали в списке „Слуги народа“ агента Медведчука…» — пишет Дубинский.
Журналист отмечает, что Александр Богачев является юристом, близким деловым партнером И. Мельника и одним из руководителей группы компаний «Мельник Групп Девелопмент».
По словам Дубинского, юридически И. Мельник ведет свою деятельность не через одну фирму, а через различные предприятия. При этом, как пишет ведущий программы «Гроші», одна из фирм Мельника — «это фирма с орбиты некоего Петра Белза — одного из ближайших и доверенных партнеров Виктора Медведчука на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа».
Дубинский также напоминает: «Связь Белза Петра Павловича с Медведчуком неоднократно была изучена журналистскими расследованиями через его доли учредителя в ООО „Оптимусойл“, которое ранее принадлежало швейцарской компании „Глуск Энерджи“ израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука».
Завершает свой пост Дубинский обращением к президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на эту информацию.
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