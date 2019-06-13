В Киеве студент-медик выбросился из окна из-за плохой оценки (фото)

Происшествия

В среду, 12 июня, в Киеве из-за плохой оценки покончил с собой 19-летний студент, выбросившийся из окна на шестом этаже. Ранее таким же образом покончила с собой 15-летняя жительница Новояворовска Львовской области.

Как сообщает «Информатор», чрезвычайное происшествие произошло в Киеве по адресу улица Митрополита Василия Липковского, 13. Парень скончался на месте от полученных травм.

По предварительным данным, юноша учился в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Получив плохую оценку, он пришел домой и, ничего не сказав родным, выпрыгнул в окно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из крупнейших жилых массивов Одессы — Таировском — из окна жилой многоэтажки по улице Академика Вильямса выбросилась женщина. По словам очевидцев ЧП, люди, находившиеся в этой квартире, пытались «нарушить планы самоубийцы: они удерживали ее, и это было видно через открытое окно». Однако предотвратить худшее не удалось: женщина вырвалась и выпрыгнула с девятого этажа.

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