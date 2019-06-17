Гройсман назвал «старые партии», которые должны уйти в прошлое

Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко «старыми партиями, которые должны отойти в прошлое». Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 16 июня, передает zn.ua.

«Старые партии, такие как БПП, „Батькивщина“ должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали», — заявил Гройсман.

По мнению премьера, в Верховную Раду девятого созыва должны зайти «новые силы.

«Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть „Слуга народа“, „Голос“, есть партия „Украинская стратегия Гройсмана“, которая объединяет профессионалов», — добавил руководитель Кабмина.

При этом Гройсман выразил уверенность, что парламенту нужны не только «новые лица», но и опытные политики в составе новых политсил.

«Считаю, что критерий „только новые лица в парламенте“ — не должен быть определяющим. У нас, с одной стороны, молодая, с другой — профессиональная команда. У нас есть история, и мы можем отвечать как за все свои успехи, так и за недоработки», — резюмировал премьер.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что надеется на изменение правоохранительной системы с приходом президента Владимира Зеленского, поскольку у предыдущего президента не было воли на это.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина считает, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман не сможет попасть в новый парламент со своей партией.

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