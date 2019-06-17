Галасюк, Третьяков и Гопко названы наиболее эффективными главами комитетов Верховной Рады

Политика

Наиболее успешными руководителями комитетов Верховной Рады по количеству принятых законопроектов являются народные депутаты Виктор Галасюк, Александр Третьяков и Анна Гопко. В частности, об этом свидетельствуют данные Общественной сети «Опора».

В первые три года работы парламента председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк стал инициатором 48 принятых законопроектов. Председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков инициировал 22 принятых законопроекты. Председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко инициировала 19 принятых законопроектов.

По данным другого исследования, проведенного Институтом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ, целью которого стал анализ законодательной активности Верховной Рады в течение VIII сессии в 2018 году, ТОП-10 депутатов Верховной Рады по эффективности выглядел следующим образом: Ирина Луценко — 4 собственных законопроекта + 8 в соавторстве, Олег Ляшко — 3 собственных + 6 в соавторстве; Нина Южанина — 3 собственных + 4 в соавторстве; Михаил Довбенко — 3 собственных + 4 в соавторстве; Сергей Пашинский (НФ) — 2 собственных + 6 в соавторстве; Андрей Вадатурский — 3 собственных + 3 в соавторстве; Ирина Геращенко — 2 собственных + 5 в соавторстве; Александр Третьяков — 3 собственных + 2 в соавторстве; Олег Кулинич — 2 собственных + 4 в соавторстве, Максим Бурбак — 0 собственных + 7 в соавторстве.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков призвал ужесточить наказание для водителей и предпринимателей-перевозчиков за безосновательный отказ в льготной перевозке ветеранов, в том числе ветеранов АТО/ООС, а также лиц с инвалидностью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter