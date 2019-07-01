Свитолина и Ястремская успешно стартовали на Уимблдоне (фото)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (8-я позиция в мировом женском рейтинге) с победы стартовала на одном из четырех турниров серии «Большого шлема» — Уимблдоне с общим призовым фондом 49,4 млн долларов.

В первом круге наша соотечественница встретилась с австралийкой Дарьей Гавриловой (74-я), с которой ранее девять раз пересекалась в официальных соревнованиях, и пять последних матчей выиграла. На нынешнем Уимблдоне украинка продлила приятную для себя победную серию. И если в первом сете сопернице дала настоящий бой Элине, то во втором украинка просто не заметила ее на корте — 7:5, 6:0.

Также преодолела первый раунд и юная Даяна Ястремская (35-я), для которой это был дебют в основной сетке Уимблдона. В противостоянии с итальянкой Камилой Джорджи (42-я) наша 19-летняя соотечественница проявила характер, успешно сыграв на подачах соперницы, и в итоге отпраздновала уверенную победу — 6:3, 6:3.

19-летняя Ястремская успешно дебютировала на Уимблдоне

За преодоление первого круга наши теннисистки заработали по 91 417 долларов призовых. В следующем раунде Свитолина встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян (62-я), обыгравшей немку Анну-Лену Фридзам (286-я), а соперницей Ястремской станет американка София Кенин (28-я), которая оказалась сильнее Астры Шармы из Австралии (93-я).

Добавим, что во вторник, 2 июля, в первом круге сыграют еще две наши соотечественницы — Катерина Козлова (66-я) встретится с американкой Лорен Дэвис (95-я), а Леся Цуренко (33-я) померяется силами с чешкой Барборой Стрыцовой (54-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Монфис опровергли слухи о расставании.

Фото Jimmie 48

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