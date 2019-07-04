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Мир

В США предложили ввести дополнительные санкции против России: названа причина

4:10 4 июля 2019 27
США
Инф. «ФАКТОВ»

Группа поддержки Украины в Конгрессе США представила проект двухпартийной резолюции Палаты представителей с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации. Об этом сообщается на сайте группы.

В тесте резолюции говорится, что «решение Совета Европы в полной мере восстановить право голоса России и ее диктатора Владимира Путина вызывает глубокое беспокойство».

В Конгрессе предлагают наложить дополнительные санкции на Россию, «если в первую годовщину агрессии РФ в Керченском проливе украинские корабли и моряки до сих пор будут находиться под стражей».

Также отмечается, что «Россию обоснованно исключили из Совета Европы после ее нарушения суверенитета в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, Россия продолжила вести смертоносную войну в украинском регионе Донбассе, и вести дестабилизирующую информационную кампанию во всем мире с целью подрыва демократических институтов».

Напомним, что в ночь на 26 июня профильные комитеты ПАСЕ рассмотрели вопрос о полномочиях российской делегации. По результатам рассмотрения была принята рекомендация подтвердить их без наложения каких-либо санкций, даже в минимальном объеме, который оставался доступным после принятой в понедельник резолюции ассамблеи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ПАСЕ заявили, что Украина обязана пригласить наблюдателей Ассамблеи на внеочередные выборы в Раду.

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