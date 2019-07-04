В Индии покойник «ожил» на похоронах и удивил родственников

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В Индии в городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш) мужчина неожиданно начал двигаться во время собственных похорон. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Aol.

Сообщается, что 20-летнего Мохаммеда Фуркана доставили в частную больницу в пятницу, 21 июня, после того, как он попал в аварию. В понедельник, 24 июня, врачи заявили родственникам, что мужчина умер и выдали им его тело. Убитая горем семья начала подготовку к похоронам.

Во время похорон, когда тело мужчины Фуркана уже готовились поместить в могилу, родственники обратили внимание, что он дергается. Мужчину немедленно доставили в другую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, он находится в критическом состоянии, но его мозг «однозначно жив». «У него есть пульс, артериальное давление, его рефлексы работают», — отметил один из медиков.

Старший брат Фуркана Мохаммед Ирфан рассказал, что семья заплатила 700 тысяч рупий за лечение в частной больнице. «Но как только мы сказали, что деньги закончились, они объявили его мертвым», — добавил индиец.

Главный врач города, доктор Нарендра Агарвал заявил, что инцидент будет тщательно расследован.

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