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Пытали паяльником: в РФ бандиты отняли у генерала ФСБ закопанные в огороде 5 млн долларов
В РФ сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого также были украдены закопанные в огороде наличные денежные средства в размере пяти миллионов долларов. Об этом пишет «Коммерсант».
Сообщается, что в преступлении обвиняются безработные Магомед Гаджиев и Роман Галушко. В июне 2018 года злоумышленники выследили генерала, высаживающего дочь из машины Toyota Camry на Осеннем бульваре.
Бандиты напали на Пастушкова и силой пересадили его в свою машину Hyundai Solaris, а затем отвезли в частный дом, расположенный в подмосковном Видном, и стали его избивать, а также, пытая электрошокером, выяснять, где чекист прячет деньги. Также Гаджиев и Галушко пригрозили генералу ФСБ раскаленным паяльником, после чего тот сдался.
Вслед за этим Пастужков и его мучители приехал в свой загородный дом в Одинцовском районе Подмосковья. Там он показал злоумышленникам тайники с деньгами.
В итоге Гаджиев и Галушко выкопали на участке Пастушкова семь пластиковых контейнеров, где в общей сложности находилось пять миллионов долларов в разной валюте.
Похитители бросили свою жертву на дороге в Раменском районе и скрылись с деньгами. Генерала подобрал водитель проезжавшей мимо машины и отвез в больницу. Туда же была вызвана полиция, и пострадавший заявил о преступлении.
Бандитов поймали с суммой примерно в 200 миллионами рублей. Остальные деньги они потратили на новые машины и развлечения. Гаджиеву и Галушко вменили похищение человека и вымогательство. Сначала они признали вину, а затем отказались давать показания.
Генерал ФСБ отрицает, что у него похитили спрятанные миллионы, утверждая, что его перепутали с богатым соседом. Примечательно, что ранее у Пастушкова по иску прокуратуры суд конфисковал имущество как незаконное нажитое коррупционным путем.
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