Линдеманн в молодости: будущий муж Лободы оказался копией солиста Rammstein

Шоу-бизнес

Несколько месяцев назад проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Отцом девочки, по слухам, является фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Однако спустя время стало ясно, что музыкант, похоже, больше не поддерживает отношений с певицей, возможно, лишь иногда дает деньги для дочери, пишет VladTime.

Тем не менее, Лобода вовсе не похожа на маму в декрете. Практически сразу после родов она продолжила выступать и гастролировать. Кроме того, не зачахла и ее личная жизнь. Уже не раз папарацци замечали ее с разными мужчинами.

Теперь же в Stories Светланы появились видео, из которых стало ясно, что практически весь вчерашний день она провела с одним мужчиной, а когда они прощались, то без стеснения поцеловались на камеру.

Стоит вспомнить, что совсем недавно певица уже намекала на скорое замужество, подписав один из своих постов хэштегом «поразамуж».

Примечательно, что вероятный кандидат на будущие мужья Лободы оказался буквально копией солиста Rammstein. Смотря на видео, можно подумать, что с ней постоянно находится Линдеманн в молодости, ведь сейчас последнему уже 56 лет, а новый возлюбленный Светланы выглядит максимум на 40 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и киевского бизнесмена Артёма Аурсалади. Теперь поклонники артистки гадают, когда артистка уже представит общественности своего жениха, которого тщательно скрывает.

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