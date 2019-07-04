Убийство известного «вора в законе» попало на видео

Мир

В столице Армении Ереване в ночь со 2 на 3 июля во дворе жилого дома № 19 по улице Микояна прозвучали выстрелы. Известно, что в результате погиб «вор в законе» Андраник Арутюнян по кличке Андо Хромой или Андик Масивци.

Услышавшие стрельбу прохожие вызвали на место полицию и бригаду медиков, однако криминальный авторитет скончался на месте, пишет CrimeRussia.

Известно, что вора в законе убил киллер. Он всадил в свою жертву четыре пули — две в плечо, одну в спину и одну в голову.

На кадрах видно, как четверо мужчин сидят в беседке и, по всей видимости, играют в нарды. Неожиданно сзади к ним подходит мужчина и начинает стрелять из пистолета. Двое игроков прячутся под стол, еще двое разбегаются. Киллер продолжает прицельный огонь, но в какой-то момент одному мужчине удается выбежать из-под стола. Стрелявший бросается за ним. Сначала они пропадают из кадра, но затем вновь появляются на переднем плане и видно, как безоружный мужчина пытается отмахнуться от убийцы палкой. Тот продолжает стрелять. Наконец жертва падает, а киллер, делая еще несколько контрольных выстрелов, убегает.

Сразу после произошедшего Арутюняну вызвали скорую помощь, но до больницы довезти «законника» не успели. В полицию информация о произошедшем поступила в 23:10.

По сообщению СК Армении, на месте преступления были найдены гильзы, одна пуля, а также следы, похожие на кровь, и спортивная сумка, которая, по предварительным данным, принадлежит киллеру.

На теле погибшего были обнаружены четыре огнестрельных ранения, одно из которых пришлось в область головы. Две пули попали в плечо, еще один выстрел был произведен в спину.

Издание напоминает, что Андо Хромого называли одним из самых влиятельных «воров в законе» в Армении. Он активно действовал не только на родине, но и в России. Например, в конце нулевых его поймали в состоянии наркотического опьянения с героином в кармане и фальшивым паспортом, после чего посадили в тюрьму. Затем он попался в 2016-м и был выдворен в Армению, где также начал наводить свои порядки.

По некоторым данным, конфликт с участием Хромого произошел из-за проблем между воровским сообществом и властями. Отмечается, что часть воров в законе пошла на сделку с государством, но договоренности не поддержал вор в законе Жиро Брутян, после чего группа криминальных авторитетов поставила под сомнение его статус. За Жиро вступился Андо, и начались серьезные криминальные разборки, жертвой которых и стал Арутюнан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сейчас власти Армении развернули масштабную компанию по очистке страны от криминальных элементов и оргпреступности.

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