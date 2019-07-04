Мир

Путин назвал условия для начала диалога с Зеленским

Переговоры между Киевом и Москвой возможны при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский заявил о намерении «установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе».

Также Путин добавил, что конфликт только вредит российской и украинской сторонам, «в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания».

Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о возможности встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин не отвергает контактов априори, не исключает их, однако сначала ему «надо понять политику и стратегическую линию Зеленского». При этом, по словам Пескова, Россию интересуют конкретные договоренности, которые будут достигнуты.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президентов Украины и России, Владимира Зеленского и Владимира Путина, возможна. По его словам, их встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», считает российский публицист Леонид Радзиховский уверен, что если президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» в Украине может быть новый Майдан.

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