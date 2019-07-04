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Кровавый салют: в Беларуси во время празднования произошел взрыв (видео)

В столице Беларуси Минске во время праздничного салюта по случаю Дня Независимости, произошло чрезвычайное происшествие — взорвался салют. В результате погибла одна женщина, еще несколько человек пострадали, пишет TUT.BY.

Отмечается, что Следственный комитет Беларуси и Министерство обороны страны подтвердили информацию о произошедшем. Известно, что погибла женщина 1995 года рождения.

«Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена. Медикам спасти ее не удалось. Очевидцы сообщают, что женщине в шею попал металлический осколок», — пишет издание.

Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Предварительно известно о троих потерпевших.

Очевидцы также сообщили, что во время салюта примерно на третьей минуте произошло два сильных взрыва. Также в результате ЧП были выбиты стекла в нескольких зданиях.

Известно, что проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона Минской военной комендатуры. В распространенном Министерством обороны Беларуси заявлении говорится, что комиссия министерства совместно со Следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

Сейчас территория вокруг места происшествия оцеплена. Там работают криминалисты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 июля 2019 в Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети. В результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех лет до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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