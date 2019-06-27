4 июля 2019

Одна из самых моих любимых работ в коллекции. Маленький самурай, начинающий свой долгий путь во взрослую жизнь. Множество тончайших деталей и историческая выверенность каждого штриха в красивом убранстве юного воина делают это произведение поистине уникальным. А для меня этот образ ценен ещё и тем, что служит вечным напоминанием о том, как важно, стремясь чего-то достичь, идти к цели упорно и настойчиво, познавая секреты мастерства и не боясь повторять то кажущееся однообразным заучивание навыков, без которого будущий успех может стать просто недостижимым.

Напоминаю это постоянно своим молодым коллегам. Говорю об этом своим детям. Немало в мире есть выдающихся чемпионов и великих спортсменов, но практически никому из них не удавалось ещё добиться желаемого результата, а затем и удержаться на вершине славы без постоянных напоминаний тренера о том, как регулярно и монотонно следует — до автоматизма! — заучивать одни и те же движения и приёмы, без идеального владения которыми нечего и думать о больших победах. Пример гениального футболиста Лионеля Месси — яркое тому подтверждение. Очень часто после изнурительной тренировки, когда молодые игроки спешат принять спасительный душ, он ещё на 30−40 минут остаётся на поле для того, чтобы множеством однообразных повторов отточить до совершенства удары по воротам из-за пределов штрафной площади. Казалось бы, оно ему надо? Ему, ставшему обладателем едва ли не всех самых престижных наград? Ему, зарабатывающему больше ста миллионов евро в год? Ему, умеющему делать в футболе все, о чем только может мечтать любой игрок? Значит, надо…

У одного уважаемого японского вельможи был единственный сын, из которого отец собирался воспитать достойного наследника. Чему только он его не обучал — и игре на флейте, и мастерству рисования, и изучению истории. Но ни к чему у парня не лежала душа. Все ему казалось скучным и неинтересным.

И тогда отец отдал юношу в школу боевых искусств, чтобы хотя бы характер будущего наследника сделать мужественным и твёрдым. Но и там однообразные занятия, на которых мастер часто требовал от учеников повторения одного и того же важного, по его мнению, удара, не вызывали у молодого человека большого желания продолжать учебу.

- Учитель, сколько можно повторять одно и то же движение? — нередко спрашивал нетерпеливый юноша. — Не пора ли перейти уже к обучению приемов, которыми так славится ваша школа?

Он со временем так надоел учителю этим своим нытьем, что тот однажды не выдержал и, вызвав ученика к себе, попросил его отнести отцу письмо в тщательно заклеенном конверте.

По дороге домой юноша заметил на зеленом лугу старика, отрабатывающего один и тот же нехитрый удар. Удивившись такой старческой глупости, парень решил посмеяться над незадачливым старым воином:

- Что толку в том, что ты рассекаешь воздух одним и тем же примитивным ударом? Этим приемом ты ведь даже ребёнка победить не сможешь!

- Ребёнка я побеждать и не стал бы, — ответил старик. — А вот с тобой сразиться смог бы.

Поражённый таким дерзким ответом, юноша бросился к старику — и тут же был повержен все тем же приемом, который ему со стороны казался таким примитивным. Ещё десять раз пытался он победить старого соперника, но тот всякий раз сбивал его с ног одним и тем же ударом.

- Я бы мог тебя убить одним этим ударом в первой же схватке. Но пожалел, ибо ты ещё молод и глуп… Иди своей дорогой.

Пристыженный юноша отправился дальше и, прийдя домой, без слов передал отцу письмо от учителя. Тот распечатал конверт, быстро пробежал текст глазами и вернул листок сыну: — Это тебе.

На листке каллиграфическим почерком учителя была написана всего одна фраза: «Один удар, доведённый до совершенства, куда лучше тысячи ударов, так и не доученных до конца…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…