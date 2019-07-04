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Facebook и Instagram возобновили работу после глобального сбоя
В популярных соцсетях Facebook и Instagram сообщили о полном восстановлении работы после масштабного сбоя.
«Мы вернулись! Проблема была решена, и мы должны вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», — заявили в Instagram в Twitter.
Подобное заявление опубликовали в Facebook.
«Раньше некоторые люди и компании имели проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наши программы и платформы. С тех пор проблема была решена, и мы должны вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщили в соцсети.
Вместе с тем, согласно онлайн-сервисами, некоторые проблемы в пользовании социальными сетями до сих пор существуют в Токио, Гонконге и Нью-Йорке.
Напомним, вечером 3 июня в мире наблюдалась нестабильная работа соцсети Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все сервисы принадлежат компании Facebook.
По информации сайта Downdetector, большинство юзеров испытывали трудности с лентой публикаций, некоторые не могли войти в учётную запись. В мессенджерах Facebook и WhatsApp могли не отправляться и не приходить отправленные сообщения.
Подобные сбои в работе популярных приложений происходили неоднократно. Весной этого года Марк Цукерберг сообщил, что в ближайшие два года намерен изменить работы Facebook, Instagram и WhatsApp.
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