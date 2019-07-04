Происшествия

В киевской "Арена Сити" снова произошла разборка с оружием (фото, видео)

Утром 4 июля в центре Киева — в «Арена Сити» — в одном из заведений произошел конфликт. Подвыпившая компания отдыхающих в ресторане стала конфликтовать с работниками The Burger. Ранее пьяный посетитель устроил драку в столичном ресторане Mister Cat в центре столицы.

В какой-то момент один из мужчин достал пистолет. Охране удалось обезоружить буяна.

Как сообщает «Информатор», после этого охранники вызвали полицию, и на место прибыло сразу несколько патрульных экипажей. Правоохранителям задержанные и показали якобы разрешение на оружие. Но полицейские увели пьяную компанию и изъяли оружие.

Отметим, конфликтные ситуации в «Арена-Сити» возникают очень часто. Так, в среду, 3 июля, охранник кафе Linas получил ножевое ранение, когда попытался помешать уйти из заведения неуплатившим по счету посетителям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о конфликте в Оболонском районе столицы, который закончился массовой дракой и стрельбой. Инцидент произошел в ресторане «Каспий» на улице Автозаводская. Несколько посетителей пострадали от газа из баллончика, а одному мужчине выстрелили в ногу.

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