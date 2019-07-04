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"Боже, бережи Супрун": заявление главы Минздрава о пользе мата взорвало сеть
После того, как руководитель Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун оперативно прореагировала на депутатский законопроект о противодействии сквернословию («о дематюкации»), ее лента в Facebook взорвалась меткими и острометными комментариями. Напомним, по мнению чиновницы, живя в социуме, люди просто обязаны использовать обсценную лексику, чтобы чувствовать себя здоровее и прожить дольше.
Под длинным постом Супрун, в котором она подробно излагает все преимущества выражать свои эмоции свободно, появились такие комментарии:
«От сука, бл@дь», подумала Богомолець, прочитавши цей пост";
«Дякую тобі, Боже, за Супрун»;
«Цей пост переплюнув дозвіл мочити Манту»;
«Я прям чую, як десь під Радою зараз матюкається авторка закону»;
«Боже, бережи Супрун та МОЗ!».
«Ще зовсім недавно ми сміялися з такого ж закону на Московії. Тепер у нас знайшлись послідовники зайвохромосомних. За логікою, на черзі закон про заборону трусиків з мереживом».
«Оце так міністр! І випити іноді дозволяє, та ще й матюкнутися корисним для здоровья вважає. І все з наукового погляду».
«Блин, опять Супрун супер тролль!!!».
Напомним, согласно законопроекту, предлагается штрафовать за нецензурную лексику на телевидении и в интернете. Размер штрафа для обычных людей составляет от 38 до 67 тысяч гривен, либо от 40 до 60 часов общественных работ или исправительные работы на 1−2 месяца с отчислением 20% зарплаты. Также существует еще одна альтернатива — административный арест на 15 суток.
Сумма штрафа увеличивается, если нецензурную лексику использовала публичная личность. Нарушителю нужно будет отдать от 72 до 96 тысяч гривен.
Как сообщали «Факты», инициатором законопроекта о противодействии сквернословию (о дематюкации языка) стала народный депутат Ольга Богомолец. После новости об этом пользователи соцсетей забеспокоились, что такие драконовские ограничения поставят под угрозу исчезновения целые отрасли экономики.
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