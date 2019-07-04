В Литве введено чрезвычайное положение: что происходит

Мир

В среду, 3 июля, власти Литвы объявили в стране чрезвычайное положение. Решение принято из-за непрекращающейся засухи. Министр охраны окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка заявил, что в большинстве рек почти не осталось воды. Это серьезно угрожает не только судоходству, но и всей экосистеме. Речь идет о гибели фауны и флоры. Кроме того, существует реальный риск снижения вдвое урожая не только в 2019 году, но и в последующие годы.

Мажейка не сомневается в том, что причиной затяжной засухи является глобальное изменение климата. Июнь 2019 года в Литве стал самым жарким месяцем за все время метеорологических наблюдений. Температурный рекорд июня был побит 12 числа — 35,7 градуса по Цельсию.

Министр объяснил, что режим ЧС позволит правительств оказать фермерским хозяйствам финансовую помощь, не нарушая тем сама строгие правила, которые установлены в Евросоюзе. Мажейка обратился за помощью к правительству соседней Беларуси. Он призвал Минск использовать воду из Вилейского водохранилища, чтобы наполнить высохший Нярис. Так в Литве называют реку Вилия, которая течет из Беларуси через Вильнюс и впадает в Неман.

Засуха и жара стали причиной масштабных лесных пожаров на западе Литвы, а также в соседней Латвии. Власти обеих республик пока не дали оценку нанесенного ущерба. Борьба с огнем продолжается.

Тушат лесные пожары и в Германии. Особенно сложная ситуация сложилась в двух федеральных землях — Мекленбурге-Передней Померании и Гессене. Первые пожары начались здесь еще в конце июня и стали крупнейшими за всю историю регионов.

Возникла реальная угроза для всех жителей города Любтен (Мекленбург-Передняя Померания). Рядом с ним расположен бывший военный полигон. Огнем оказалась охвачена территория площадью 430 гектаров. Ветер разносит огонь дальше и дальше. Облако дыма дошло уже до Саксонии, которая расположена в 300 километрах. На запах гари жалуются также жители Берлина.

Лесной пожар рядом с Любтеном

В тушении пожара задействованы военные. Используются мощные водометы и вертолеты Бундесвера. Власти эвакуировали жителей трех населенных пунктов рядом с Любтеном.

Причина пожара устанавливается. Полиция не исключает версию умышленного поджога.

В Гессене крайне напряженная ситуация сложилась в городе Мюнстер. Пожар добрался до бывшего склада боеприпасов. Арсенал использовался еще во время Второй мировой войны. После ее окончания остатки снарядов и патронов были уничтожены, однако местные жители то и дело находят их. Поэтому существует опасность взрывов. Несколько уже были зафиксированы 1 июля. К счастью, никто не погиб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во всей Европе установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха бьет рекорды во Франции, Испании и других странах. Гибнут люди.

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