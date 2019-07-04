Скандал со SkyUp: ГБР взялось за судью Барышевского суда (фото)

Украина

После того как жительница Барышевки (Киевская область) Оксана Панасенко публично признала, что не подавала в суд иск против авиакомпании SkyUp, Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла скандальное решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика.

Производство открыто на основании расследования программы «Схемы: коррупция в деталях». 24 июня Бюро зарегистрировало производство по факту «вынесения судьей заведомо неправосудного решения». Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Как сообщает «Радио.Свобода», в ГБР сообщили, что следователи собирают доказательства и получают показания о совершении преступления. Но пока никому не сообщено о подозрении в этом производстве.

Журналисты хотели обратиться к судье Елене Литвиненко за комментарием, но в суде сказали, что она в отпуске.

Напомним, решение о приостановлении лицензии SkyUp вынесено Барышевским судом 24 мая этого года. Позже выяснилось, что одна из авторов иска к перевозчику, Оксана Панасенко, незадолго до якобы запланированной поездки за рубеж обращалась в сельсовет за материальной помощью и в рамках программы «Забота» получила 500 гривен на приобретение лекарств.

3 июля акционер украинской авиакомпании SkyUp Airlines Александр Альба сообщил, что Панасенко направила копии своего заявления в ГБР, прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления — неисполнения решения Барышевского суда. Кроме того, по его словам, апелляция авиакомпании судом до настоящего времени не рассмотрена.

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