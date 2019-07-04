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Возвращение России в ПАСЕ: СМИ узнали о "подножке", которую подставила Украине Польша
Правительство Польши, делегация которой в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержала украинских коллег, протестовавших против безоговорочного возвращения права голоса России, ранее поддержало декларацию, открывшую путь россиянам в ПАСЕ.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet, 17 мая в Хельсинки, во время заседания Комитета министров Совета Европы, польский представитель Яцек Чапутович поддержал декларацию, которая позволила впоследствии вернуть российской делегации права голоса в ассамблее. Эту информацию журналистам подтвердили в МИД Польши.
«Решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, который в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.
Журналисты попытались взять комментарий у господина Чапутовича, но он, не выслушав до конца вопрос, отключился, прежде чем журналисты успели объяснить, по какому вопросу звонят.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение в адрес ПАСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы в Украине.
В свою очередь президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина как член Совета Европы «находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и у нее есть обязательства предложить Ассамблее наблюдать за президентскими и парламентскими выборами».
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