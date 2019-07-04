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Соперником Бразилии в финале Кубка Америки стала команда футболиста «Динамо» (видео)
В ночь на 4 июля на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри определился второй финалист Кубка Америки, который в решающем матче турнира составит компанию команде Бразилии, выбившей из борьбы за «золото» Месси и компанию.
Право оспорить главный трофей турнира добыла сборная Перу, разгромившая в полуфинале команду Чили — 3:0 (Флорес, 21, Йотун, 38, Герреро, 90+1; на 90+5-й минуте чилиец Варгас не реализовал пенальти). Все 90 минут в составе победителей отыграл центральный защитник Карлос Самбрано (на фото), контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Как известно, 29-летний футболист перешел в команду Александра Хацкевича в прошлом году, но, так и не сыграв за «бело-синих» ни одного поединка, был отдан в аренду швейцарскому «Базелю».
Видеообзор матча Чили — Перу — 0:3
Отметим, что сборная Перу лишь третий раз в своей истории сыграет в финале Кубка Америки. Предыдущие две попытки — в 1939 и 1975 годах — были успешными.
Сильнейшая сборная Южной Америки определится в матче Бразилия — Перу в воскресенье, 7 июля, на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (начало — в 22:00 по киевскому времени). А днем раньше в Сан-Паулу Аргентина и Чили (в 21:00) определят обладателя «бронзы».
Кстати, восьмикратным победителям Кубка Америки бразильцам из-за травмы в финале не поможет экс-футболист «Шахтера» Виллиан. Также под вопросом участие в матче форварда «Эвертона» Лишарлисона, пропустившего последние поединки сборной Бразилии из-за эпидемического паротита (свинка).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, останется ли Месси в сборной Аргентины.
Фото Getty Images
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