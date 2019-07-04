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Синоптики рассказали, какие области Украины накроют ливни 4 июля
В четверг, 4 июля, погода в Украине будет достаточно комфортной — днем до +29 градусов. В нескольких областях южной и восточной страны пройдут грозовые, но кратковременные дожди. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, на западе страны днем +24, а ночью минимум +11.
На севере прохладнее: температура воздуха днем до +22, ночью около +10.
В восточной Украине местами пройдут дожди. В целом в регионе будет наблюдаться солнечная погода с температурой воздуха днем от +26 до +28, ночью +16…+18.
Юг страны накроют грозовые дожди с молнией и сильным ветром. Днем столбик термометра покажет максимум +29, а вечером +19.
В центре дожди не прогнозируются. Днем от 24 до 26 градусов выше нуля, а ночью около +13.
В Киеве будет без осадков, переменная облачность. Днем температура воздуха около +21 — +23, ночью +11…+13. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Напомним, после урагана, который пронесся по 13 областям Украины, без света остались 525 населенных пунктов. А в Кривом Роге, кроме того, что без электричества остался практически весь город, пострадала и железная дорога. Всего в Днепропетровской области, по информации областного главка ГCЧС, упало около двух сотен деревьев, 152 из которых — в Кривом Роге.
Как сообщали «ФАКТЫ», синоптики в своих прогнозах обещают в середине лета возвращение жары, а также прихода грозовых дождей.
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