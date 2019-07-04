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Тарантино заявил, что "Однажды в Голливуде" — его последний фильм
В среду, 3 июля, австралийская версия популярного журнала GQ опубликовала интервью с всемирно известным кинорежиссером Квентином Тарантино. 56-летний кинематографист неожиданно заявил, что картина «Однажды в Голливуде», показанная в мае на Каннском международном кинофестивале, станет, очевидно, последней в его карьере.
«Я не собираюсь заканчивать свою творческую деятельность. Вижу себя писателем. Мне хочется писать для театра. Но если мы говорим о кино, то, думаю, здесь я достиг конца пути. Отдал кинематографу все, что был должен», — сказал Тарантино.
Квентин напомнил, что и раньше в его планы входило снять только 10 фильмов. Он практически выполнил поставленную задачу. «Если „Однажды в Голливуде“ ждет коммерческий успех в прокате, это будет для меня дополнительным аргументом. Хорошо уходить на пике славы. Тогда и десятый фильм не нужно снимать», — подчеркнул Тарантино.
На самом деле поклонники творчества американского режиссера считают, что «Однажды в Голливуде» — это уже и есть десятый фильм Квентина. Он дебютировал в 1992 году криминальной драмой «Бешеные псы». Затем последовал триумф «Криминального чтива». Далее Тарантино снял «Джеки Браун».
И вот тут простая арифметика дает осечку. Следующей работой культового режиссера был боевик-триллер «Убить Билла» с Умой Турман в главной роли. Тарантино разделил картину на две части, каждая из которых вышла в прокат как отдельный фильм. Но многие поклонники и кинокритики считают «Убить Билла» цельным проектом.
Далее последовал «худший фильм», по оценке самого Квентина. Это был боевик «Доказательство смерти», снятый в стиле 70-х. После него Тарантино взялся за военную тематику и выдал «Бесславных ублюдков» с Брэдом Питтом.
Затем ему захотелось сделать вестерн, и зрители увидели нашумевший фильм «Джанго освобожденный» с Леонардо Ди Каприо. Его успех подтолкнул режиссера к созданию еще одной картины в этом жанре. Появилась «Омерзительная восьмерка», вызвавшая неоднозначные оценки критиков.
На интервью Тарантино уже отреагировал Брэд Питт, сыгравший в «Однажды в Голливуде» вместе с Ди Каприо. Знаменитый актер заявил, что Квентин «чертовски серьезно» настроен завершить режиссерскую карьеру. Правда, тут же Питт добавил: «Нам не придется все же прощаться с Тарантино надолго». Что хотел сказать этим Брэд, пока не ясно.
А сам Тарантино в интервью GQ заявил, что на данный момент его интересует лишь один кинопроект. Он давно хочет снять собственную версию культовой фантастики «Звездный путь» («Стартрек»). Но сделает это только в том случае, если студия Paramount позволит ему «фильм для взрослых».
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