Не рассчитали дозу: в Одессе задержали сестер-клофелинщиц, насмерть отравивших дальнобойщика

Происшествия

Водители-дальнобойщики из Винницкой области в одном из развлекательных заведений Одессы познакомились с двумя сестрами. Позже они вместе отправились на пляж, где продолжили распивать спиртное. Дабы усыпить бдительность мужчин, злоумышленницы незаметно подсыпали им в напитки лекарственный препарат. Что это было, сейчас устанавливают эксперты. (предположительно, психотроп). Ранее в Киеве правоохранители задержали серийную «клофелинщицу» — женщина подливала снотворное своим жертвам в алкоголь, чтобы затем их ограбить.

«Когда пострадавшие потеряли сознание, сестры похитили у них мобильный телефон и деньги, после чего скрылись с места преступления. Придя в себя, один из мужчин обнаружил своего друга мертвым и позвонил на 102», — сообщили в полиции.

Получив детальное описание правонарушительниц, оперативники Приморского отдела полиции установили местонахождение и задержали двух жительниц Белгород-Днестровского района области 23 и 28 лет.

Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Обе помещены в изолятор временного содержания.

По факту смерти мужчины проводится расследование. Окончательная причина гибели будет установлена после проведения судебно-медицинских экспертиз. С учетом этого правоохранители дадут оценку действиям фигуранток уголовного производства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве банда таксистов-клофелинщиков травила и грабила пассажиров.



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