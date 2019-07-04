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Не рассчитали дозу: в Одессе задержали сестер-клофелинщиц, насмерть отравивших дальнобойщика
Водители-дальнобойщики из Винницкой области в одном из развлекательных заведений Одессы познакомились с двумя сестрами. Позже они вместе отправились на пляж, где продолжили распивать спиртное. Дабы усыпить бдительность мужчин, злоумышленницы незаметно подсыпали им в напитки лекарственный препарат. Что это было, сейчас устанавливают эксперты. (предположительно, психотроп). Ранее в Киеве правоохранители задержали серийную «клофелинщицу» — женщина подливала снотворное своим жертвам в алкоголь, чтобы затем их ограбить.
«Когда пострадавшие потеряли сознание, сестры похитили у них мобильный телефон и деньги, после чего скрылись с места преступления. Придя в себя, один из мужчин обнаружил своего друга мертвым и позвонил на 102», — сообщили в полиции.
Получив детальное описание правонарушительниц, оперативники Приморского отдела полиции установили местонахождение и задержали двух жительниц Белгород-Днестровского района области 23 и 28 лет.
Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Обе помещены в изолятор временного содержания.
По факту смерти мужчины проводится расследование. Окончательная причина гибели будет установлена после проведения судебно-медицинских экспертиз. С учетом этого правоохранители дадут оценку действиям фигуранток уголовного производства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве банда таксистов-клофелинщиков травила и грабила пассажиров.
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