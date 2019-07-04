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"Скрепные" Соловки: в России устроили циничную выставку "православного искусства"
На Соловецких островах (Россия), где располагался крупнейший в СССР исправительно-трудовой лагерь («Соловки»), в Спасо-Преображенском соборе устроили выставку, посвященную военному духовенству. Ранее в сеть выложили видео российского «православного десанта» с надувным храмом.
Выставка на Соловках, как заявляют организаторы, посвящена истории военного духовенства. Картины, естественно, «скрепные», со всеми «прелестями» российской современности: Путиным, Шойгу, Кириллом, заключенными, колючей проволокой, освящением военной техники… Фотографии на своей страничке в Facebook выложил российский публицист Николай Подосокорский: «Полнейшая жесть. Выставка современного православного искусства на Соловках. Фоторепортаж via Александра Кузнецова».
«Жестокая ирония по отношению к Соловкам… Грустно, что это именуется «православным искусством», — прокомментировал этот пост один из интернет-пользователей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россияне взяли с собой в космос мощи православного святого — преподобного Серафима Саровского.
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