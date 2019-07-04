Происшествия

Сильнейший лесной пожар на Луганщине не могут потушить из-за мин, уже есть раненые

В среду, 3 июля, возле села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки. Об этом сообщили в ГосЧС. Ранее сообщалось о лесных пожарах в 14 регионах России.

По информации спасателей, сухая трава загорелась двумя ячейками на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что территория лесничества заминирована.

Во время попытки погасить пожар произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

Пиротехники начали работы по разминированию местности.

Как сообщили в ГосЧС, по состоянию на 7 часов утра 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, в том числе пиротехническая группа для проведения разминирования местности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабных лесных пожарах на западе Литвы и в Латвии, а также в Германии. Напомним, во всей Европе установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха бьет рекорды во Франции, Испании, Италии и других странах.

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