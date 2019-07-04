В Украине резко снизились курсы доллара и евро

Деньги

В Украине продолжает укрепляться национальная валюта. Национальный банк Украины установил на 4 июля 2019 официальный курс гривни на уровне 26,0448 грн/$. По сравнению с предыдущим банковским днем, гривня выросла на 13 копеек.

Официальные курсы гривни по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Доллар — 26,04 гривни за доллар

Евро — 29,41 гривни за евро

Российский рубль — 4,10 гривни за 10 российский рублей.

Как сообщали «ФАКТЫ», одной из причин подорожания национальной валюты, как и предполагали эксперты, стало успешное размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,5 миллиарда гривен, из которых 4,4 миллиарда было привлечено на шесть лет. Ставка размещения составила 15,85 процента. По прогнозам старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, в ближайшую неделю ожидается дальнейшее умеренное снижение стоимости американской валюты. На межбанке доллар будет торговаться через неделю близко к 26 гривням, а наличный доллар в банках может торговаться в пределах 25,9−26,1 гривен.

Напомним, согласно постановлению НБУ, украинским компаниям и предприятиям, поставляющим свою продукцию за рубеж, либо получающим плату за определенные услуги в иностранной валюте, не нужно обязательно продавать ее часть Нацбанку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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