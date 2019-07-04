У Зеленского засекретили переговоры с Россией по газу

Украина

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отказались рассказать, ведутся ли переговоры о поставках газа из России, которая заинтересована в продаже дорогого энергоносителя больше, чем в его транзите через нашу территорию.

Как сообщают «Українські новини», у Зеленского заявили, что письмо журналистов не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку «не соответствует нормам Закона «О доступе к публичной информации». Не были получены ответы на вопросы, проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по данной тематике сам президент, давал ли поручения либо директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям, а также получал ли сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией «Газпром» и их результатах от третьих лиц и организаций.

При этом журналисты напоминают, что во время своего визита в Германию Владимир Зеленский заявил, что ему известна проблема с завершением действия договора с РФ о поставках газа, сообщив о ведущихся по этому вопросу переговорах. «Сейчас мы ведем переговоры, и я считаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся», — цитирует издание Зеленского.

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