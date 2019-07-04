Общество и люди

Теперь владельцы эвакуированных в Киеве автомобилей смогут найти их в интернете: как это работает

В Киеве владельцы отправленных на штрафплощадку автомобилей смогут определить место нахождения своей машины в интернете. Ранее в сети показали алгоритм восстановления удостоверения водителя.

Как сообщает директор департамента информационно-коммуникационных технологий столичной госадминистрации Юрий Назаров, в системе «Майно» (на сайте kyivsmartcity.com) появился информационный слой с данными о штрафах за неправильную парковку.

«Как это будет выглядеть? Инспекторы выписывать штрафную квитанцию на неправильно припаркованный автомобиль и на месте вносят данные о транспорте и адрес штрафплощадки на сайт системы „Майно“. Кроме того, онлайн-регистрация штрафов разгрузит операторов и позволит им работать быстрее и качественнее», — пишет Назаров на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине заработала услуга заказа индивидуального номерного знака (ИНЗ) на транспортное средство в онлайн-режиме. Эта услуга является одной из комплекса услуг в Электронном кабинете водителя.



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