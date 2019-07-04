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Мир

В России установили причину трагедии на "Лошарике"

10:24 4 июля 2019 117
корабль и подлодка
Инф. «ФАКТОВ»

Причиной пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 российских моряков-подводников, стало возгорание в аккумуляторном отсеке, которое произошло из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Такую информацию обнародовал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

По информации российского издания «Коммерсант», большинство подводников в это время отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. В итоге выжила только заступившая на последнее дежурство вахта из пяти человек. Они сумели локализовать распространение огня и поднять станцию.

Напомним, трагедия на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 произошла 1 июля около 21:00. Станция в это время выполняла боевые задачи в полигоне Северного флота, расположенном в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. В результате аварии погибли 14 российских моряков-подводников. Власти России уже обнародовали их имена.

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