- 10:34 Какая нежная: в сети появилось первое фото с роскошной свадьбы Тодоренко и Топалова в Италии
- 10:24 В России установили причину трагедии на "Лошарике"
- 10:23 Теперь владельцы эвакуированных в Киеве автомобилей смогут найти их в интернете: как это работает
- 09:56 У Зеленского засекретили переговоры с Россией по газу
- 09:52 В Украине резко снизились курсы доллара и евро
- 09:36 Сильнейший лесной пожар на Луганщине не могут потушить из-за мин, уже есть раненые
- 09:31 "Скрепные" Соловки: в России устроили циничную выставку "православного искусства"
- 09:29 Не рассчитали дозу: в Одессе задержали сестер-клофелинщиц, насмерть отравивших дальнобойщика
- 09:16 Синоптики рассказали, какие области Украины накроют ливни 4 июля
- 09:10 Тарантино заявил, что "Однажды в Голливуде" — его последний фильм
- 09:05 Соперником Бразилии в финале Кубка Америки стала команда футболиста «Динамо»
- 08:55 Возвращение России в ПАСЕ: СМИ узнали о "подножке", которую подставила Украине Польша
В России установили причину трагедии на "Лошарике"
Причиной пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 российских моряков-подводников, стало возгорание в аккумуляторном отсеке, которое произошло из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Такую информацию обнародовал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По информации российского издания «Коммерсант», большинство подводников в это время отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. В итоге выжила только заступившая на последнее дежурство вахта из пяти человек. Они сумели локализовать распространение огня и поднять станцию.
Напомним, трагедия на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 произошла 1 июля около 21:00. Станция в это время выполняла боевые задачи в полигоне Северного флота, расположенном в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. В результате аварии погибли 14 российских моряков-подводников. Власти России уже обнародовали их имена.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»