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Шоу-бизнес

Какая нежная: в сети появилось первое фото с роскошной свадьбы Тодоренко и Топалова в Италии

10:34 4 июля 2019 10
Регина Тодоренко
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов 3 июля отгуляли роскошную свадьбу в Италии, где собрали около 100 близких им людей — родителей, друзей и коллег. Торжество проходило на вилле Астор в Соренто. Молодожены не спешат делиться снимками с церемонии. Первое фото появилось на фан-странице Тодоренко в Instagram.

На снимке Регина в нежном свадебном платье и Влад в белом смокинге стоят на фоне террасы с видом море. Так начинался их самый счастливый день году.

Также в день свадьбы Тодоренко поделилась редким кадром — как она готовилась к торжеству.

Напомним, Регина и Влад официально расписались еще в октябре прошлого года. Но гулять свадьбу пара тогда не стала, поскольку Регина была беременна. В декабре у них родился сын Михаил. Собрать гостей молодые супруги планировали, как их мальчик немного подрастет. Да и Регина хотела привести себя в фору после родов.

Накануне торжества невеста очень волновалась, чтобы все прошло весело и комфортно, как в романтичной комедии. А Влад и вовсе места себе не находил, не знал, в чем поведет жену под венец, ведь его багаж со смокингом потерялся в аэропорту. Но, как видно на фото, все ему вернули вовремя

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